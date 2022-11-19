مباريات ودية
جدول مباريات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
أحمد جمال
1:00 ص غرينتش+3 19/11/2022
الوديات الاستعدادية لكأس العالم انتهت تمامًا والآن تطمح المنتخبات التي لم تحظ بفرصة المشاركة إلى استغلال التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن.
منتخبات عربية تسعى لتحسين تصنيفها الدولي والاستفادة من التوقف الدولي، والاحتكاك القوي في فترة يبدو هذا أفضل شيء يمكن عمله من أجل مواكبة المستوى المأمول.
الإمارات تخوض مباراة ودية ضد كازاخستان ويدور نزال عربي خالص بين الكويت ولبنان.
كذلك يلعب محاربو الصحراء مباراة قوية ضد السويد، كتيبة المدرب جمال بلماضي تريد محاكاة أجواء كأس العالم مع منتخب أوروبي حزين أيضًا للغياب.
تابع كأس العالم 2022 حصرياً على TOD متوفر مع زين. اشترك الآن
في السطور التالية نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 "19-11-2022"
مباريات ودية – منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الإمارات - كازاخستان
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
|الكويت - لبنان
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|الكويت الرياضية
|السويد - الجزائر
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|القناة السادسة الجزائرية