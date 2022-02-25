جدول مباريات اليوم السبت 26 فبراير2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 26 فبراير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي يكون اليوم مليئًا بالمباريات، وتبدأ المواجهات بمبارة ليدز يونايتد مع توتنهام، ثم مانشستر يونايتد مع واتفورد، وكريستال بالاس مع بيرنلي، وبرايتون مع أستون فيلا، وبرينتفورد مع نيوكاسل، وإيفرتون مع مانشستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب ريال مايوركا مع فالنسيا، وخيتافي مع ألافيس، ثم رايو فاييكانو مع ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو.

وفي الدوري الإيطالي يلعب ساليرنيتانا مع بولونيا، وإمبولي مع يوفنتوس، وساسوولو مع فيورنتينا.

وعربيًا، تنطلق مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، وفيها يلعب ضمك مع الرائد، والنصر مع أبها، والهلال مع الحزم، ثم ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

وتستمر مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الترجي مع النجم الساحلي، وساجرادا مع بترو أتلتيكو، وجالاكسي مع شباب بلوزداد، وقمة عربية بين الوداد والزمالك، ومباراة الأهلي مع صن داونز.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 26 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 26فبراير"26-2-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليدز يونايتد - توتنهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - واتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium كريستال بالاس - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium برايتون - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 إيفرتون - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - فالنسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - ألافيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فاييكانو - ريال مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساليرنيتانا - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube إمبولي - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube ساسوولو - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد بوروسيا مونشنجلادباخ - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية باير ليفركوزن - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية فرايبورج - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية أونيون برلين - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية جروتر فيورث - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة ستراسبورج - نيس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - سانت إيتيان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - الرائد 16:15 السعودية، 15:15 مصر SSC النصر - أبها 18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC الهلال - الحزم 18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC الأهلي - الاتحاد 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات