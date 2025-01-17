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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الإسباني – لا ليجادوري أبطال إفريقياالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 18 يناير 2025 حيث تعود الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد لنتابع الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وكذلك باقي الدوريات الكبرى إلى جانب جولة الحسم في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 18 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني ودوري أبطال إفريقيا.

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جدول مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 "18-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوكاسل - بورنموث14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1عبد الله الغامدي
برينتفورد - ليفربول17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
ليستر سيتي - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2نوفل باشي
وست هام - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2سمير اليعقوبي
آرسنال - أستون فيلا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بولونيا - مونزا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
يوفنتوس - ميلان19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض
أتالانتا - نابولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جيرونا - إشبيلية15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3حسن العيدروس
ليجانيس - أتلتيكو مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3باسم الزير
ريال بيتيس - ديبورتيفو ألافيس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات
خيتافي - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لانس - باريس سان جيرمان18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي
رين - بريست20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 2باسم الزير
ليون - تولوز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
شتوتجارت - فرايبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODأحمد عبده
بايرن ميونخ - فولفسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد بركات
هايدنهايم - سانت باولي16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODأحمد البلوشي
بوخوم - لايبزيج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODمنتصر الأزهري
هولشتاين كيل - هوفنهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODنوفل باشي
باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد السعدي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يانج أفريكانز - مولودية الجزائر15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6حفيظ دراجي
مازيمبي - الهلال15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 4منتصر الأزهري
الأهلي - أورلاندو18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 6أحمد عبده
شباب بلوزداد - ستاد أبيدجان18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد المبروكي
بيراميدز - دجوليبا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد فوزي
الترجي - ساجرادا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6عصام الشوالي

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