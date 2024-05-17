جدول مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 32 في الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جديدة في الدوريات الأوروبية، لكن ربما أهم المباريات ستكون ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 18 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، يمكنك متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 18 مايو "18-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الحزم - الرياض 19:20 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD محمد الخامسي التعاون - الشباب 19:20 السعودية ومصر

SSC SPORT 1 HD عبدالله الغامدي الأهلي - أبها 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض

الدوري الإيطالي -الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ليتشي - أتالانتا 19:00 السعودية ومصر AD Sports Premium 1 غازي العمري تورينو - ميلان 21:45 السعودية ومصر AD Sports Premium 1 ميشيل سعد

الدوري الألماني -الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق بوروسيا دورتموند - دارمشتات 16:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 عادل خلو أونيون برلين - فرايبورج 16:30 السعودية ومصر beIN Sports XTRA 2 جواد بدة باير ليفركوزن - أوجسبورج 16:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي أينتراخت فرانكفورت - لايبزيج 16:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 6 أحمد عبده فولفسبورج - ماينز 16:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 9 محمد المبروكي هوفنهايم - بايرن ميونخ 16:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 5 محمد بركات فيردر بريمن - بوخوم 16:30 السعودية ومصر beIN Sports XTRA 3 نوفل باشي شتوتجارت. -بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 4 مضر اليوسف هايدنهايم - كولن 16:30 السعودية ومصر beIN Sports XTRA 1 احمد فؤاد

الدوري الإسباني -الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - خيتافي 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 باسم الزير

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الترجي - الأهلي 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 6 علي محمد علي - عصام الشوالي

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