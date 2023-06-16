تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتهت بطولات الأندية في أوروبا والعديد من الدول العربية، إلا أن إثارة كرة القدم لا تنتهي، حيث من المنتظر أن نتابع يوم السبت 17 يونيو 2023 العديد من المباريات القوية والمرتقبة.

يستعرض معكم "جول Goal" مباريات هذا اليوم الكروي المرتقب، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 بمواجهات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، حيث تتنافس العديد من المنتخبات مثل البرتغال والنرويج وبلجيكا في العديد من المباريات المرتقبة.

كما نشهد أيضًا عددًا من المباريات الودية الدولية، أبرزها مواجهة البرازيل ضد غينيا، بالإضافة إلى مواجهات قوية على مستوى تصفيات أمم إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 "17-06-2023"

تصفيات أمم أوروبا - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة النرويج - اسكتلندا 19:00 مصر والسعودية Premier Sports 1 HD بلجيكا - النمسا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD البرتغال - البوسنة 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Premium

تصفيات أمم إفريقيا - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة غينيا الاستوائية - تونس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 جنوب إفريقيا - المغرب 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 بوتسوانا - ليبيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

مباريات دولية ودية - منتخبات