جدول مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 17 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026 "17-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - ضمك 16:35 السعودية، 17:35 الإمارات ثمانية الخلود - الأهلي 18:10 السعودية، 19:10 الإمارات ثمانية النصر - الشباب 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

كأس أفريقيا 2025 - تحديد المركز الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مصر - نيجيريا 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Max 1 علي محمد علي

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي تشيلسي - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد البلوشي ليدز يونايتد - فولهام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي ليفربول - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري سندرلاند - كريستال بالاس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 5 أحمد عبده توتنهام - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 6 حسن العيدروس نوتنجهام فورست - آرسنال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال مدريد - ليفانتي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 2 عصام الشوالي ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 8 بكر علوان أوساسونا - ريال أوفييدو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 3 باسم الزير ريال بيتيس - فياريال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - أوكسير 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 9 محمد نضال تولوز - نيس 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 4 عامر الخوذيري أنجيه - مارسيليا 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة المغلق أودينيزي - إنتر 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv فيصل الهندي نابولي - ساسوولو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv حازم عبد السلام كالياري - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv أحمد الحامد

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروسيا دورتموند - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عبدالله الشهري كولن - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - هامبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - هوفنهايم - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فهد عريشي فولفسبورج - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - لايبزيج - بايرن ميونخ 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد عبد العزيز السبر إم بي سي أكشن

دوري يلو - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأنوار - العروبة 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات ثمانية الزلفي - العلا 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات ثمانية أبها - الرائد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات ثمانية جدة - الطائي 17:10 السعودية، 18:10 الإمارات ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة زد - كهرباء الإسماعيلية 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport حرس الحدود - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport الإسماعيلي - وادي دجلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport مودرن سبورت - الجونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport

كأس آسيا تحت 23 عامًا - ربع النهائي