جدول مباريات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، وذلك مع بداية أسبوع جديد، يعود فيه الدوري الإنجليزي بعد نهاية فترة الحداد بسبب وفاة الملكة إليزابيث، واستمرار المنافسات في البطولة الأوروبية المختلفة بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشهد يوم السبت 17 سبتمبر 2022، مجموعة قوية من المباريات، والبداية ستكون من الدوري الإنجليزي بمباراة وولفرهامبتون مع مانشستر سيتي، ثم نيوكاسل مع بورنموث، وتوتنهام مع ليستر سيتي.

أما في الدوري الإسباني يلعب ريال مايوركا مع ألميريا، وبرشلونة مع إلتشي، وفالنسيا مع سيلتا فيجو، وأتلتيك بيلباو مع رايو فاييكانو.

ونطير إلى إيطاليا إذ يلعب بولونيا مع إمبولي، وسبيزيا أمام سامبدوريا، وتورينو مع ساسوولو.

وفي ألمانيا يلعب بوروسيا دورتموند مع شالكة، وباير ليفركوزن مع فيردر بريمن، وأوجسبورج مع بايرن ميونخ وشتوتجارت مع آينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع لايبزيج.

أما على المستوى العربي، فتقام يوم السبت ثلاث مباريات في دوري يلو، إذ يلعب الرياض مع نجران، والجبلين مع الأخدود، والحزم مع الخلود.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 "17-09-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - مانشستر سيتي 13:30مصر، 14:30السعودية beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium توتنهام - ليستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني- الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ألميريا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - إلتشي 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - سيلتا فيجو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - رايو فاييكانو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - إمبولي 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 سبيزيا - سامبدوريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 تورينو - ساسوولو 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - شالكة 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 أوجسبورج - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 شتوتجارت - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بايرن ليفركوزن - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3

دوري يلو - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة الرياض - نجران 18:30 السعودية، 17:30 مصر الرياضية السعودية الجبلين - الأخدود 18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية الحزم - الخلود 20:30 السعودية، 19:30 مصر الرياضية السعودية

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