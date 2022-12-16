جدول مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

GOAL
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20221215 Modric AmrabatGetty Images
كأس العالمالمغربكرواتيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة.

يوم ينتظره الجمهور المغربي والعربي على أحر من الجمر، كيف لا والتاريخ العربي كله ينتظر أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب بكأس العالم بفارغ الصبر.

المنتخب المغربي الذي صنع الحدث طيلة شهر كامل في مونديال قطر 2022، يستعد لخوض آخر مبارياته وربما أهمها على الإطلاق ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022.

يصطدم في هذا الطريق بمنتخب كرواتيا الصعب وصيف النسخة الماضية من المونديال والذي حقق واحدة من كبرى مفاجآت 2022 بإقصاء البرازيل من البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 "17-12-2022"

كأس العالم 2022 – تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المغرب - كرواتيا16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 5 Max
beIN Sports HD

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  • 89031فرنسا، 2018
  • 65006ألمانيا، 2014
  • 120768إسبانيا، 2010
  • 44085إيطاليا، 2006
318890 الأصوات
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