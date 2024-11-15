تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 حيث تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 "16-11-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أوروجواي - كولومبيا02:00 مصر، 03:00 السعوديةSSC 1 HDفهد عريشي
SSC 5 HD
بيرو - تشيلي03:30 مصر، 04:30 السعوديةSSC Extra 1 HDحاتم بطيشة

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أذربيجان - إستونيا16:00 مصر، 17:00 السعودية

beIN Sports 1

أحمد عبده
جورجيا - أوكرانيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 3باسم الزير
مونتنيجرو - أيسلندا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
تركيا - ويلز19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
أندورا - مولدوفا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد المبروكي
البانيا - التشيك

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 4نوفل باشي
السويد - سلوفاكيا

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 3عبدالله الغامدي
ألمانيا - البوسنة والهرسك

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 1حفيظ دراجي
هولندا - المجر

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 2محمد بركات

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إثيوبيا - تنزانيا

18:00 مصر، 17:00 المغرب

TOD-
غينيا - الكونغو

21:00 مصر، 20:00 المغرب

TOD

-

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان