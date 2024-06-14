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Rodri Spain Luka Modric Croatia(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024، وتجرى مباريات قوية في البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 "15-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المجر - سويسرا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxمحمد بركات
إسبانيا - كرواتيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعصام الشوالي
إيطاليا - ألبانيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxخليل البلوشي

الدوري التونسي - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
النجم الساحلي - الصفاقسي180:3 مصر والسعوديةالوطنية 1-
الترجي - الاتحاد المنستيري21:00 مصر والسعوديةالكأس 1هيكل الصغير

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