جدول مباريات اليوم السبت 15 يناير 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 15 يناير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر منافسات كأس أمم إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي سنفتتح مباريات اليوم بقمة كبيرة تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، كما سيلعب نيوكاسل مع واتفورد، ويواجه نوريتش سيتي نظيره إيفرتون، ويلعب وولفرهامبتون مع ساوثامبتون، ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أستون فيلا.

وفي الدوري الإيطالي يلعب سامبدوريا مع تورينو، وساليرنيتانا مع لاتسيو، ويختتم يوفنتوس وأدينيزي مباريات اليوم في إيطاليا.

وفي الدوري الألماني سيلعب كولن مع بايرن ميونخ، وماينز مع بوخوم، ولايبزيج يحل ضيفًا على شتوتجارت، وسيلعب بوروسيا مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن.

وتستمر مباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، إذ يلعب منتخب السودان مع نيجيريا، ويواجه المنتخب المصري منتخب غينيا بيساو.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الطائي مع ضمك، والنصر مع الفيصلي، والأهلي أمام الحزم والهلال يواجه التعاون.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 15 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 15 يناير"15-1-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل - واتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نوريتش سيتي - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 وولفرهامبتون - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

الدوري الإيطالي- الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة سامبدوريا - تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية - ساليرنيتانا - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube يوفنتوس - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد كولن - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية ماينز - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية شتوتجارت - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية أونيون برلين - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية فولفسبورج - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوروسيا مونشنجلادباخ - باير ليفركوزن 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت إيتيان - لانس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 باريس سان جيرمان - بريست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة الطائي - ضمك 15:40 السعودية، 14:40 مصر SSC5 النصر - الفيصلي 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC1 الهلال - التعاون 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC1 الأهلي - الحزم 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC5

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات