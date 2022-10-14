جدول مباريات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

العديد من المباريات الهامة يشهدها اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، سواء على المستوى العربي أو العالمي.

البداية من دوري روشن السعودي والذي ستجري فيه مجموعة من المباريات الهامة لحساب الجولة الثامنة، الشباب يستضيف الخليج في مباراة يطمح من خلالها الليوث لمواصلة التربع على صدارة دوري روشن دون النظر إلى نتائج المنافسين

كما يستضيف الطائي الذي قام ببداية مميزة هذا الموسم العملاق الهلالي الساعي للحفاظ على لقبه في الدوري، بينما سيكون ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي مسرحًا لمواجهة قوية تجمع الفتح والرائد.

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وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، تعود العجلة للدوران من خلال مباريات الجولة العاشرة، وفيها يستضيف ليستر سيتي على ملعب كينج باور كريستال بالاس صاحب الفكر الدفاعي المميز مع باتريك فييرا.

أيضًا يستضيف فولهام نظيره بورنموث، وولفرهامبتون يستضيف نوتنجهام فورست، بينما ستكون أهم مباريات السبت في الدوري الإنجليزي تلك التي تجمع توتنهام على ملعبه بإيفرتون.

في الدوري الإسباني سيكون أهم مباريات السبت ذلك اللقاء الذي يجمع أتلتيك بيلباو بأتلتيكو مدريد، بينما سيحاول إشبيلية لملمة جراحه أمام ريال مايوركا، ويستضيف فالنسيا المنتشي مؤخرًا إلتشي، وتبدأ مباريات الجولة بمواجهة أندلسية بين جيرونا وقادش.

في الدوري الإيطالي لا صوت يعلو يوم السبت فوق صوت ديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو، البيانكونيري يدخل المباراة في أسوأ معنويات بعد اقترابه من مغادرة دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 "15-10-2022"

دوري روشن السعودي – الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - الهلال 18:30 السعودية 17:30 مصر شاهد VIP الشباب - الخليج 20:45 السعودية 19:45 مصر شاهد VIP الفتح - الرائد 20:45 السعودية 19:45 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي – الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - كريستال بالاس 13:30 مصر 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فولهام - بورنموث 16:00 مصر 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وولفرهامبتون - نوتنجهام فورست 16:00 مصر 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 English توتنهام - إيفرتون 18:30 مصر 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - قادش 14:00 مصر 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - إلتشي 16:15 مصر 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مايوركا - إشبيلية 18:30 مصر 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - مونزا 15:00 مصر 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 تورينو - يوفنتوس 18:00 مصر 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 أتالانتا - ساسوولو 20:45 مصر 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة أينتراخت فرانكفورت - باير ليفركوزن 15:30 مصر 16:30 السعودية beIN Sports فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر 16:30 السعودية beIN Sports شتوتجارت - بوخوم 15:30 مصر 16:30 السعودية beIN Sports فيردر بريمن - ماينز 05 15:30 مصر 16:30 السعودية beIN Sports لايبزيج - هيرتا برلين 18:30 مصر 19:30 السعودية beIN Sports

الدوري الفرنسي – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - ستاد ريمس 17:00 مصر 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 لانس - مونبلييه 21:00 مصر 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري أبطال إفريقيا – الدور الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الاتحاد المنستيري 18:00 مصر 19:00 السعودية ONTime Sports الترجي - بلاتو يونايتد 18:00 مصر 19:00 السعودية الوطنية التونسية الرجاء - جمعية نيجيليك 19:00 مصر 20:00 السعودية Arryadia SD/HD

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