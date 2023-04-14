تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 أبريل 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العربية والأوروبية..

يوم جديد تشتعل فيه المنافسات الكروية من جديد في شتى أنحاء العالم، سواء في المنطقة العربية أو البطولات الأوروبية.

الدوريات الكبرى تعود إلى معتركها من جديد، ريال مدريد في إسبانيا يطمح لمواصلة الفوز وتخطي عقبة قادش وتضييق الخناق على برشلونة.

وفي إنجلترا مانشستر سيتي يريد تخطي عقبة ليستر سيتي وتضييق الخناق أكثر على آرسنال.

بينما في فرنسا قمة كبيرة بين باريس سان جيرمان ووصيفه لانس في الدوري الفرنسي.

السطور التالية تحمل لكم أبرز مباريات اليوم 15 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 15 أبريل 2023 "15-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة أستون فيلا - نيوكاسل 13:30 مصر، 14:30 السعودية لbeIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية لbeIN Sports 2 HD Premium توتنهام - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية لbeIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - ليستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية لbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة قاديش - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة بولونيا - ميلان 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS PREMIUM 1 نابولي - هيلاس فيرونا 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS PREMIUM 1 إنتر ميلانو - مونزا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS PREMIUM 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 شتوتجارت - بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - لانس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium HD 1

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرجاء - شباب السوالم 01:00 السعودية، 22:00 المغرب المغربية إتش دي الاتحاد الرياضي التوركي - الوداد 01:00 السعودية، 22:00 المغرب الرياضية المغربية إتش دي

الدوري المصري - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة البنك الأهلي - طلائع الجيش 21:15 مصر، 22:15 السعودية أون تايم سبورتس

دوري يلو - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الفيصلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية KSA Sports HD