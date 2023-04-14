جدول مباريات اليوم السبت 15 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Erling Haaland Man City Jamie Vardy Leicester City(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المغربي الممتازالدوري المصري الممتازدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 أبريل 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العربية والأوروبية..

يوم جديد تشتعل فيه المنافسات الكروية من جديد في شتى أنحاء العالم، سواء في المنطقة العربية أو البطولات الأوروبية.

الدوريات الكبرى تعود إلى معتركها من جديد، ريال مدريد في إسبانيا يطمح لمواصلة الفوز وتخطي عقبة قادش وتضييق الخناق على برشلونة.

وفي إنجلترا مانشستر سيتي يريد تخطي عقبة ليستر سيتي وتضييق الخناق أكثر على آرسنال.

بينما في فرنسا قمة كبيرة بين باريس سان جيرمان ووصيفه لانس في الدوري الفرنسي.

السطور التالية تحمل لكم أبرز مباريات اليوم 15 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 15 أبريل 2023 "15-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أستون فيلا - نيوكاسل13:30 مصر، 14:30 السعوديةلbeIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي - برايتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةلbeIN Sports 2 HD Premium
توتنهام - بورنموث16:00 مصر، 17:00 السعوديةلbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي - ليستر سيتي18:30 مصر، 19:30 السعوديةلbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
قاديش - ريال مدريد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة
بولونيا - ميلان15:00 مصر، 16:00 السعوديةAD SPORTS PREMIUM 1
نابولي - هيلاس فيرونا18:00 مصر، 19:00 السعوديةAD SPORTS PREMIUM 1
إنتر ميلانو - مونزا20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD SPORTS PREMIUM 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - هوفنهايم15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports HD 3
شتوتجارت - بوروسيا دورتموند15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان - لانس21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports Premium HD 1

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرجاء - شباب السوالم01:00 السعودية، 22:00 المغربالمغربية إتش دي
الاتحاد الرياضي التوركي - الوداد01:00 السعودية، 22:00 المغربالرياضية المغربية إتش دي

الدوري المصري - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البنك الأهلي - طلائع الجيش21:15 مصر، 22:15 السعوديةأون تايم سبورتس

دوري يلو - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأهلي - الفيصلي21:00 مصر، 22:00 السعوديةKSA Sports HD

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
262671 الأصوات

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