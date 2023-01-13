جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يوم جديد من كرة القدم تشهده ملاعب كرة القدم العربية والعالمية، دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وغير ذلك من المسابقات في أنحاء العالم المختلفة.
مباريات جديدة في دوري روشن السعودي أبرزها مباراة الشباب والنصر، ومباراة هامة في دوري يلو بين الفيصلي والأهلي.
وعلى الصعيد العالمي لا يوجد ما هو أهم من ديربي مدينة مانشستر بين الغريمين اليونايتد والسيتي اللذين يفتتحان اليوم الكروي بتلك المواجهة الرائعة.
في الموضوع التالي من موقع "جول" نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والمسابقات العربية والعالمية والقنوات الناقلة.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 "14-01-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 13
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الباطن - الاتحاد
|15:30 السعودية، 14:30 مصر
|شاهد VIP
|الرائد - الفيحاء
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|شاهد VIP
|الشباب - النصر
|20:30 السعودية، 19:30 مصر
|شاهد VIP
الدوري الإنجليزي - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premuim
|برايتون - ليفربول
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premuim
الدوري الإسباني - الجولة 17
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|جيرونا - إشبيلية
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports HD1
|ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD1
الدوري الفرنسي - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مارسيليا - لوريان
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|ليون ٠ ستراسبورج
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports Connect
الدوري الإيطالي - الجولة 18
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنتر ميلانو - هيلاس فيرونا
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|ليتشي - ميلان
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
دوري يلو - الجولة 9 (مؤجلة)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفيصلي - الأهلي
|15:30 السعودية، 14:30 مصر
|SSC
الدوري المغربي - الجولة 12
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نهضة بركان - الرجاء
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|الرياضية المغربية
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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
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