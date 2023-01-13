جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

جول العربي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المغربي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في الدوري السعودي والبطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

يوم جديد من كرة القدم تشهده ملاعب كرة القدم العربية والعالمية، دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وغير ذلك من المسابقات في أنحاء العالم المختلفة.

مباريات جديدة في دوري روشن السعودي أبرزها مباراة الشباب والنصر، ومباراة هامة في دوري يلو بين الفيصلي والأهلي.

وعلى الصعيد العالمي لا يوجد ما هو أهم من ديربي مدينة مانشستر بين الغريمين اليونايتد والسيتي اللذين يفتتحان اليوم الكروي بتلك المواجهة الرائعة.

في الموضوع التالي من موقع "جول" نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والمسابقات العربية والعالمية والقنوات الناقلة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 "14-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الاتحاد15:30 السعودية، 14:30 مصرشاهد VIP
الرائد - الفيحاء18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP
الشباب - النصر20:30 السعودية، 19:30 مصرشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1 Premuim
برايتون - ليفربول17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Premuim

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - إشبيلية17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD1
ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - لوريان20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports Connect
ليون ٠ ستراسبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Connect

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميلانو - هيلاس فيرونا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ليتشي - ميلان19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

دوري يلو - الجولة 9 (مؤجلة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيصلي - الأهلي15:30 السعودية، 14:30 مصرSSC

الدوري المغربي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نهضة بركان - الرجاء17:00 مصر، 18:00 السعوديةالرياضية المغربية

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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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