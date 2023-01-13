جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في الدوري السعودي والبطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

يوم جديد من كرة القدم تشهده ملاعب كرة القدم العربية والعالمية، دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وغير ذلك من المسابقات في أنحاء العالم المختلفة.

مباريات جديدة في دوري روشن السعودي أبرزها مباراة الشباب والنصر، ومباراة هامة في دوري يلو بين الفيصلي والأهلي.

وعلى الصعيد العالمي لا يوجد ما هو أهم من ديربي مدينة مانشستر بين الغريمين اليونايتد والسيتي اللذين يفتتحان اليوم الكروي بتلك المواجهة الرائعة.

في الموضوع التالي من موقع "جول" نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والمسابقات العربية والعالمية والقنوات الناقلة.

Shahid

جدول مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 "14-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الاتحاد 15:30 السعودية، 14:30 مصر شاهد VIP الرائد - الفيحاء 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP الشباب - النصر 20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premuim برايتون - ليفربول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premuim

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1 ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - لوريان 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Connect ليون ٠ ستراسبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Connect

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميلانو - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

دوري يلو - الجولة 9 (مؤجلة)

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الأهلي 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC

الدوري المغربي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة بركان - الرجاء 17:00 مصر، 18:00 السعودية الرياضية المغربية

Shahid