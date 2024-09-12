جدول مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، كما تعود المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وسنكون على موعد مع انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وتستكمل مباريات الجولة في الدوري الإسباني والفرنسي، والألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 "14-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفتح - الاتفاق 18:20 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD

SSC Extra 2 SD راشد الدوسري

عبد العزيز السبر الفيحاء - الرائد 18:45 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD سعد يحيى

عبد العزيز الزيد الرياض - الهلال 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD فارس سعوض

حاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مايوركا - فياريال 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد عبده إسبانيول - ديبورتيفو ألافيس 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 مصطفى العلوان إشبيلية - خيتافي 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد ريال سوسييداد - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الألماني- الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لايبزيج - أونيون برلين 16:30 مصر والسعودية TOD أحمد فؤاد هوفنهايم - باير ليفركوزن 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 نوفل باشي فرايبورج - بوخوم 16:30 مصر والسعودية TOD منتصر الأزهري فولفسبورج - أينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر والسعودية TOD محمد السعدي بوروسيا مونشنجلادباخ - شتوتجارت 16:30 مصر والسعودية TOD أحمد البلوشي هولشتاين كيل - بايرن ميونخ 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مارسيليا - نيس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي أوكسير - موناكو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 أحمد البلوشي باريس سان جيرمان - ستاد بريست 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كومو - بولونيا 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عصام عبده إمبولي - يوفنتوس 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عامر عبدالله ميلان - فينيسا 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة