جدول مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب إيطاليا مع مالطة.

كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب ألمانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 "12-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أوكرانيا - مقدونيا الشمالية 16:00 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 1 ايرلندا الشمالية - سان مارينو 16:00 مصر والسعودية محمد المبروكي beIN Sports HD 2 سلوفينيا - فنلندا 19:00 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 1 بلغاريا - ليتوانيا 19:00 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 2 إيطاليا - مالطا 21:45 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 1 الدنمارك - كازخستان 21:45 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 2 المجر - صربيا 21:45 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports HD 3

مباريات دولية ودية - منتخبات