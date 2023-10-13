جدول مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Julian Nagelsmann Germany 2023Getty Images
تصفيات كأس أوروبامباريات ودية

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب إيطاليا مع مالطة.

كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب ألمانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 "12-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أوكرانيا - مقدونيا الشمالية16:00 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 1
ايرلندا الشمالية - سان مارينو16:00 مصر والسعوديةمحمد المبروكيbeIN Sports HD 2
سلوفينيا - فنلندا19:00 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 1
بلغاريا - ليتوانيا19:00 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 2
إيطاليا - مالطا21:45 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 1
الدنمارك - كازخستان21:45 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 2
المجر - صربيا21:45 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 3

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ساحل العاج - المغرب20:00 مصر والسعودية-المغربية الرياضية
الولايات المتحدة الأمريكية - ألمانيا22:00 مصر والسعوديةعبد الله الحربيSSC 1

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