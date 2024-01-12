جدول مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Julian Alvarez celebrates Manchester City 2023-24Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟+

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وكذلك تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وسيلعب منتخب أستراليا مع الهند، والصين وطاجيكستان، ووأوزبكستان وسوريا في دوري أبطال آسيا، بيما يفتتح منتخب كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا أمام غينيا بيساو.

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وفي الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي مع فولهام، ونيوكاسل ومانشستر سيتي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 "13-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أستراليا - الهند14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC1 HD		عامر الخوذيري
خالد المديفر
الصين - طاجكيستان17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC1 HD		باسم الزير
محمد الخامسي
أوزبكستان - سوريا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC1 HD		مضر اليوسف
عبد الله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - فولهام14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
نيوكاسل - مانشستر سيتي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاس بالماس - فياريال15:00 السعودية، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي
ريال مايوركا - سيلتا فيجو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3حسن العيدروس
أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كوت ديفوار - غينيا بيساو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحفيظ دراجي

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