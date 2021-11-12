جدول مباريات اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 فترة التوقف الدولي للشهر الجاري، حيث نشهد طوال اليوم مباريات من جميع أنحاء العالم، بين أوروبا وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، جميعها في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ونشهد في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر عددًا من المباريات الهامة، حيث ستلعب هولندا أمام الجبل الأسود، ويستضيف المنتخب الفرنسي منتخب كازاخستان، كما تلعب تركيا أمام جبل طارق.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى المونديال أيضًا، يحل منتخب موريتانيا ضيفًا على زامبيا، بينما تلعب تونس أمام غينيا الاستوائية.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية، تقام مباراة هامة وقوية يوم السبت، الأولى تجمع بين أوروجواي والأرجنتين.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 "13-11-2021"

تصفيات كأس العالم - أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة تركيا - جبل طارق 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فرنسا - كازاخستان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بلجيكا - إستونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium الجبل الأسود - هولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium









تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - الأرجنتين 01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium









تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة زامبيا - موريتانيا 14:00 مصر، 15:00 السعودية FIFATV - YouTube غينيا الاستوائية - تونس 18:00 مصر، 19:00 السعودية LIBYA 218 ليبيريا - نيجيريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube ساحل العاج - موزمبيق 21:00 مصر، 22:00 السعودية FIFATV Youtube







