جدول مباريات اليوم السبت 12 مارس 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 12 مارس 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

البداية تكون من الدوري الإنجليزي إذ يلعب برايتون مع ليفربول، وبرينتفورد مع بيرنلي، وتوتنهام أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 29 من المسابقة.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ليفانتي مع إسبانيول، وغرناطة مع إلتشي، وفياريال مع سيلتا فيجو، وخيتافي أمام فالنسيا.

وفي الدوري الإيطالي يلعب سبيزيا مع كالياري، وساليرنيتانا أمام ساسوولو، وسامبدوريا مع يوفنتوس، وفي المساء مباراة ميلان وإمبولي.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الحزم مع ضمك، والأهلي أمام الطائي.

وتنتهي مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب صن داونز مع الأهلي، وديربي تونس بين النجم الساحلي والترجي، وحوريا مع الرجاء، وبترو أتلتيكو أمام ساجرادا اسبيرانسا، بالإضافة لمواجهة وفاق سطيف مع أمازولو.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 12 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 12 مارس"12-3-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة برايتون - ليفربول 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - توتنهام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - إلتشي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة سبيزيا - كالياري 14:30 مصر، 15:30 السعودية Lega Serie A YouTube ساليرنيتانا - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube سامبدوريا - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube ميلان - إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراة الموعد أوجسبورج - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية هوفنهايم - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية فرايبورج - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية أونيون برلين - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوروسيا مونشنجلادباخ - هيرتا برلين 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة مونبيليه - نيس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 تروا - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - ضمك 18:50 السعودية، 17:50 مصر SSC الأهلي - الطائي 20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات