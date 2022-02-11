جدول مباريات اليوم السبت 12 فبراير2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 12 فبراير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، بالإضافة إلى قمة عربية عالمية بين الهلال السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في كأس العالم للأندية يلعب الهلال والأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلعب تشيلسي مع بالميراس في نهائي المسابقة.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون، ويواجه إيفرتون نظيره ليدز يونايتد، وواتفورد يلعب أمام برايتون، وبرينتفورد مع كريستال بالاس، ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نوريتش.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب قادش مع سيلتا فيجو، وريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلًا على فياريال، ويلعب رايو فاييكانو مع أوساسونا، ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي.

وفي الدوري الإيطالي يلعب لاتسيو مع بولونيا وقمة الجولة الـ 25 يلعب إنتر مع نابولي، وفي المساء تورينو مع فينيسيا.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الطائي مع الباطن، والرائد مع التعاون.

وتستمر مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الترجي مع جوانينج جالاكسي، والزمالك مع بترو أتلتيكو، وحوريا أمام وفاق سطيف، والرجاء مع أمازولو.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 12 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 12 فبراير"12-2-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة مانشستر يونايتد - ساوثامبتون 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيفرتون - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium واتفورد - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 برينتفورد - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium نوريتش سيتي - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - سيلتا فيجو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - ريال مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فاييكانو - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة لاتسيو - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube نابولي - إنتر 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube تورينو - فينيسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد جرويتر فورت - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوخوم - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية فرايبورج - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوروسيا مونشنجلادباخ - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية باير ليفركوزن - شتوتجارت 19:30 مصر، 20:30 السعودية

كأس العالم للأندية - الثالث والرابع والنهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الهلال 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC7 HD تشيلسي - بالميراس 18:30 مصر، 19:30 السعودية SSC7 HD

الدوري السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة الطائي - الباطن 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC الرائد - التعاون 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات