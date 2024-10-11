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بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 حيث نتابع استمرار مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026..

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم إفريقيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 "12-10-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيرو - أوروجواي04:30 مصر والسعوديةSSC 1 HD-

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليتوانيا - كوسوفو16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد المبروكي
كرواتيا - اسكتلندا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
بولندا - البرتغال21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
صربيا - سويسرا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4حسن العيدروس
إسبانيا - الدنمارك21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حفيظ الدراجي
قبرص - رومانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 5أحمد البلوشي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المغرب - إفريقيا الوسطى22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1جواد بدة

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