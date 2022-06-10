جدول مباريات اليوم السبت 11 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-2022، انطلق التوقف الدولي في يونيو 2022 الذي يشهد عددًا من المباريات الدولية المثيرة، والتي لا تقل كثيرًا عن مباريات الأندية خلال الموسم.

سنكون اليوم السبت 11 يونيو 2022 على موعد مع مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، والبداية بلقاء أوكرانيا وأرمينيا، ويعقبه مباراتي آيرلندا ضد اسكتلندا وليتوانيا ضد جزر فارو.

قمة مباريات اليوم ستجمع بين إنجلترا وإيطاليا، كما سيواجه منتخب ألمانيا المجر، وستجمع مباراة قوية بين هولندا وبولندا.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 11 يونيو 2022 "11-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية