جدول مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء العروبة والهلال ثم الفيحاء والاتحاد، كما تستمر مباريات جولة جديدة في الدوريات الكبرى في أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 11 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 "11-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة عشرة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العروبة - الهلال 16:45 السعودية، 15:45 مصر SSC Extra 1 HD حماد العنزي SSC 5 HD عبد العزيز السبر القادسية - التعاون 17:40 السعودية، 16:40 مصر SSC Extra 1 HD جعفر الصليح SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي الفيحاء - الاتحاد 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD عيسى الحربين SSC 1 SD عائد العصيمي SSC 5 HD حاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 جواد بدة بلد الوليد - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 أحمد عبده إسبانيول - ليجانيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 باسم الزير إشبيلية - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق هوفنهايم - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 6 محمد فوزي هايدنهايم - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD محمد بركات فرايبورج - هولشتاين كيل 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Xtra 2 مصطفى العلوان ماينز - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد السعدي سانت باولي - أينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 5 باسم الزير بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 5 خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إمبولي - ليتشي 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - أودينيزي - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - تورينو - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام ميلان - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بريست - ليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي ستاد ريمس - نيس 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 6 نوفل باشي رين - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانيما - صن داونز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 نوفل باشي ساجرادا - بيراميدز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 علي محمد علي استاد أبيدجان - الأهلي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي الجيش الملكي - الرجاء 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - أكرينجتون ستانلي 14:15 مصر، 15:15 السعودية beIN Sports 1 تشيلسي - موركامب 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports مانشستر سيتي - سالفورد سيتي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1

الدوري المصري - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - الإسماعيلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس الاتحاد السكندري - زد 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس

دوري يلو - الجولة 16