جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Real Madrid Al Hilal Mundial de Clubes@realmadrid/@Alhilal_FC
كأس العالم للأنديةالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، نهائي كأس العالم للأندية إلى جانب جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية.

كل العيون تترقب النهائي المنتظر في المغرب، والذي سيجمع الهلال أمام ريال مدريد، بينما يلعب الأهلي أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب وست هام مع تشيلسي، وآرسنال مع برينتفورد، بينما يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 "11-02-2023"

كأس العالم للأندية - النهائي

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - فلامنجو 17:30 مصر، 18:30 السعوديةالرياضية المغربية
SSC
الهلال - ريال مدريد19:00 مصر، 20:00 السعوديةالرياضية المغربية
SSC

الدوري الإسباني - الجولة 21

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
ألميريا - ريال بيتيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD1
أتلتيكو مدريد - خيتافي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD1
فالنسيا - أتلتيك بيلباو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
وست هام - تشيلسي14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
آرسنال - برينتفورد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
ليستر سيتي - توتنهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium
كريستال بالاس - برايتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 3 Premium
فولهام - نوتينجهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
ساوثامبتون - وولفرهامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
بورنموث - نيوكاسل19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 22

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليتشي - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 20

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - بوخوم16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports1
فيردر بريمون - بوروسيا دورتموند16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports7

الدوري الفرنسي - الجولة 23

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
موناكو - باريس سان جيرمان18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD

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هل سيُنهي تشيلسي الدوري الإنجليزي 2023 في المراكز الأربعة الأولى؟

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هل سيُنهي تشيلسي الدوري الإنجليزي 2023 في المراكز الأربعة الأولى؟

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491 الأصوات
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