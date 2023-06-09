تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 يونيو 2023 والقنوات الناقلة في المسابقات العالمية والعربية.

كل شيء في عالم كرة القدم ينتظر صافرة بداية نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلانو، المباراة المنتظرة من قبل الملايين بل المليارات والتي ستحدد البطل المتوج للقارة الأوروبية 2022-2023 على مستوى الأندية.

لكن هذه المباراة مرفوقة يوم السبت 10 يونيو 2023 بمباراة أخرى هامة هي مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي في مجموعة التتويج بلقب الدوري.

كما يخوض النادي الإفريقي مباراة هامة أيضًا لحساب نفس المسابقة أمام الاتحاد المنستيري المتطور.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 10 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 10 يونيو 2023 "10-06-2023"

دوري أبطال أوروبا - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - إنتر ميلانو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

beIN Sports 2 HD Premium

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 859178 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 32% كريم بنزيما

35% إرلينج هالاند

4% هاري كين

11% روبرت ليفاندوفسكي

12% كيليان مبابي

6% فيكتور أوسيمين 859178 الأصوات