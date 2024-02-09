جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
MP_jordan vs qatar_final(C)Getty Images
كأس آسياالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىبطولة أمم إفريقيا للمحليين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة خصوصًا على مستوى نهائي كأس آسيا 2023.

مباراة العمر لكل من الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2023 تقام على ملعب لوسيل، كما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا بين الكونغو وجنوب إفريقيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تستمر مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية سواء الإنجليزي أو الإسباني أو الألماني أو الإيطالي أو الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 "10-02-2024"

كأس آسيا 2023 - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قطر - الأردن18:00 السعودية والأردن وقطر، 17:00 مصرbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		عصام الشوالي
فهد العتيبي
فارس عوض

كأس أمم إفريقيا 2023 - تحديد المركزين الثالث والرابع

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جنوب إفريقيا - الكونغو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1-

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - إيفرتون15:30 السعودية، 14:3- مصرbeIN SPORTS HD 1باسم الزير
فولهام - بورنموث18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 8منتصر الأزهري
ليفربول - بيرنلي18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 1عامر الخوذيري
لوتون تاون - شيفيلد يونايتد18:00 السعودية، 17:00 مصرTOD-
توتنهام - برايتون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 2نوفل باشي
وولفرهامبتون - برينتفورد18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 6عادل خلو
نوتنجهام فورست - نيوكاسل20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS HD 1-

الدوري الإسباني - الأسبوع 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - فياريال15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 3مضر اليوسف
ريال سوسييداد - أوساسونا18:15 السعودية، 17:15 مصرbeIN SPORTS HD 3أحمد عبده
ريال مدريد - جيرونا20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS HD 1علي محمد علي
لاس بالماس - فالنسيا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS HD 3نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الأسبوع 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
كالياري - لاتسيو17:00 السعودية، 16:00 مصرAD SPORTS Premium 1-
روما - إنتر ميلان20:00 السعودية، 19:00 مصرAD SPORTS Premium 1محمد الشامسي
ساسوولو - تورينو22:45 السعودية، 21:45 مصرAD SPORTS Premium 1-

الدوري الألماني - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أونيون برلين - فولفسبورج17:30 السعودية، 16:30 مصرTODجواد بدة
أينتراخت فرانكفورت - بوخوم17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS HD 9نصطفى العلوان
بوروسيا مونشنجلادباخ - دارمشتات17:30 السعودية، 16:30 مصرTODأحمد المعمري
فيردر بريمن - هايدنهايم17:30 السعودية، 16:30 مصرTODمحمد المبروكي
أوجسبورج - لايبزيج17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS HD 5سمير اليعقوبي
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS HD 5محمد بركات

الدوري الفرنسي - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
لانس - ستراسبورج19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS HD 4مضر اليوسف
باريس سان جيرمان - ليل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 1حفيظ دراجي

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