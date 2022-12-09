جدول مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

جول العربي
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MP_Morocco vs Portugal(C)Getty Images
المغربالبرتغالكأس العالمإنجلترافرنسا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من متعة كرة القدم خلال فترة كأس العالم 2022 ينطلق من جديد حاملًا مواجهتين كبيرتين للغاية في هذا العرس الكروي الذي قدم الإثارة والتشويق وجمال كرة القدم على طبق من ذهب لكل عشاقها.

المغرب تلتقي البرتغال في مباراة التاريخ بالنسبة لأسود الأطلس، يطمح رفاق كريستيانو رونالدو بدورهم لمعادلة أفضل أرقامهم بكأس العالم وتأمين الوصول إلى المربع الذهبي بأفضل شكل ممكن.

بينما ستكون هناك مباراة نهائية قبل الأوان بين فرنسا وإنجلترا، الفائز في تلك المباراة سيملك بالتأكيد حظوظًا كبيرة لرفع لقب المونديال.

في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 "10-12-2022"

كأس العالم – ربع النهائي

المباراةالموعدلقناة الناقلة
المغرب - البرتغال16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Max
فرنسا - إنجلترا21:00 مصر، 22:00 قطر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Max

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 51258فرنسا، 2018
  • 37679ألمانيا، 2014
  • 72083إسبانيا، 2010
  • 25312إيطاليا، 2006
186332 الأصوات
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