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Jadon Sancho Dortmund Jude Bellingham Real MadridGetty/GOAL
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباCupالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة خصوصًا نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 حيث نتابع نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك يستمر دور الـ 32 في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 1 يونيو 2024 "01-06-2024"

دوري أبطال أوروبا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - بوروسيا دورتموند21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
beIN Sports HD 2		خليل البلوشي
حفيظ دراجي

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فاركو - الواسطى17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
فيوتشر - بترول أسيوط20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
إنبي - النجوم20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports

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