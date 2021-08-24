جدول مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شاهد VIP

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 في الدوري السعودي وكيفية مشاهدتها على شاهد VIP..

تعود مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من جديد وذلك في الجولة الثالثة والتي تبدأ اليوم، الأربعاء.

يشهد الدوري السعودي مواجهة بين الرائد والحزم في الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة ثم في 20:45 تُقام مباراة الأهلي وضمك.

ولم يحقق أي فريق في الدوري السعودي الفوز في أول جولتين سوى الهلال مما جعله يتصدر الترتيب منفردًا.

وسوف تستمر مباريات الجولة على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس "25-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الحزم 19:05 السعودية، 18:05مصر شاهد VIP الأهلي - ضمك 20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP

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