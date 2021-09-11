جدول مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شاهد VIP
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Goal - Shahid
يستمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في تقديم الإثارة المعتادة مع انطلاق الجولة الرابعة يوم أمس، السبت.
ويشهد اليوم، الأحد، عدة مباريات هامة وهي الاتفاق ضد الرائد والباطن أمام الفتح والتعاون ضد الهلال والشباب أمام الحزم.
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الجولة الحالية تشهد غياب مباريات الهلال وكذلك النصر بسبب المشاركة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.
دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر "12-9-2021":
|دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الرابعة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الاتفاق - الرائد
|18:30 السعودية، 17:30 مصر
|شاهد VIP
|الباطن - الفتح
|18:40 السعودية، 17:40 مصر
|شاهد VIP
|التعاون - الأهلي
|18:50 السعودية، 17:50 مصر
|شاهد VIP
|الشباب - الحزم
|20:35 السعودية، 19:35 مصر
|شاهد VIP
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