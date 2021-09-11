جدول مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شاهد VIP

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي وكيفية مشاهدتها على شاهد VIP..

يستمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في تقديم الإثارة المعتادة مع انطلاق الجولة الرابعة يوم أمس، السبت.

ويشهد اليوم، الأحد، عدة مباريات هامة وهي الاتفاق ضد الرائد والباطن أمام الفتح والتعاون ضد الهلال والشباب أمام الحزم.

قصة تفضيل الهلال على النصر!

الجولة الحالية تشهد غياب مباريات الهلال وكذلك النصر بسبب المشاركة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر "12-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الرائد 18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP الباطن - الفتح 18:40 السعودية، 17:40 مصر شاهد VIP التعاون - الأهلي 18:50 السعودية، 17:50 مصر شاهد VIP الشباب - الحزم 20:35 السعودية، 19:35 مصر شاهد VIP

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