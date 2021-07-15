جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد ونتائج المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن جدول الدوري الإيطالي 2021-22، والذي ينطلق في 22 أغسطس 2021

سوف تنطلق النسخة 120 من الدوري الإيطالي يوم الأحد 22 أغسطس 2021 ، ومن المقرر أن يستمر حتى مايو المقبل.

حقق إنتر لقب الدوري في الموسم الماضي، والذي شهد حصول ميلان على المركز الثاني، بينما أنهى يوفنتوس الدوري في المركز الرابع بشق الأنفس.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد من السيري آ، منافسة شرسة على اللقب، في ظل عودة المدرب أليجري إلى يوفنتوس، ورغبة إنتر في الحفاظ على لقبه، بينما يقود جوزيه مورينيو ذئاب العاصمة روما، ويرغب ميلان في العودة للمنافسة والحصول على اللقب.

وأعلن الاتحاد الإيطالي، يوم الأربعاء 14 يوليو 2021، قرعة الدوري للموسم الجديد وموعد انطلاق المسابقة.

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2021-22

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بولونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كالياري 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إمبولي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 فيورنتينا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 جنوى 0 0 0 0 0 0 0 0 7 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 8 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 9 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 11 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 روما 0 0 0 0 0 0 0 0 13 ساليرنيتانا 0 0 0 0 0 0 0 0 14 سامبدوريا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 سبيزيا 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ساسوولو 0 0 0 0 0 0 0 0 17 تورينو 0 0 0 0 0 0 0 0 18 أودينيزي 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فنيسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 20 هيلاس فيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟

حتى الآن لم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط على حق بث إذاعة مباريات الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس، القطرية تقوم ببث المباريات في المواسم الماضية، ولكنها لم تحصل على الحقوق لموسم 2021-22 حتى الآن.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21 - الجولة الأولى