جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22..

تمكن مانشستر سيتي من حسم نسخة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 بعد تفوق كتيبة بيب جوارديولا على باقي المنافسين وسقوط العديد من الأندية في فخ الإصابات على رأسهم ليفربول.

ولم تكن رحلة مانشستر سيتي سهلة، إذ بدأ الموسم بصورة سيئة قبل تحويل الأمور لصالحهم وتصحيح الأوضاع ليتصدر الدوري ويحقق اللقب.

وأصبح جوارديولا من المدربين القلائل الذين تمكنوا من الفوز بالدوري الإنجليزي 3 مرات ليعادل سجل جوزيه مورينيو.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جميع مباريات جولات الدوري الإنجليزي.

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​ترتيب الدوري الإنجليزي 2021

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 برينتفورد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0 5 بيرنلي 0 0 0 0 0 0 0 0 6 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 كريستال بالاس 0 0 0 0 0 0 0 0 8 إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ليدز يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 12 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نوريتش سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ساوثامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 17 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 18 واتفورد 0 0 0 0 0 0 0 0 19 وست هام 0 0 0 0 0 0 0 0 20 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Perimum لتكون قناة البريميرليج.

كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب آرسنال - تشيلسي السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - امارات أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - فيلا بارك برايتون - واتفورد السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - فالمر كريستال بالاس - برينتفورد السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - سيلهرست بارك ليدز يونايتد - إيفرتون السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - إيلان ليفربول - بيرنلي السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - إيلاند رود مانشستر سيتي - نوريتش سيتي السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - اتحاد ساوثامبتون - مانشستر يونايتد السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - سانت ماري وست هام - ليستر سيتي السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - لندن الأولمبي وولفرهامبتون - توتنهام السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - مولينيو

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى