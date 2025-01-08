جدول مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عال من الأهمية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025، حيث يعود دوري روشن السعودي من جديد بمباريات الجولة 14، والتي أبرزها لقاء النصر والأخدود، كما نتابع مواجهة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بالاضافة إلى مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس السوبر الإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 "09-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفتح - الوحدة 17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC Extra 2 HD محمد الخامسي SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي الرياض - الخليج 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC Extra 1 HD سليمان الشريف SSC Extra 1 SD عائد العصيمي النصر - الأخدود 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD حاتم بطيشة جعفر الصليح SSC 1 SD عبد العزيز السبر SSC 5 HD جعفر الصليح

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - ريال مايوركا 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC News HD فارس عوض محمد حسين MBC MASR 2 فارس عوض

كأس مصر - دور الـ32