جدول مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، والتي أهمها لقاء النصر والأخدود، كما نتابع إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، والتي يتواجه فيها روما وباير ليفركوزن، بينما يلتقي مارسيليا بفريق أتالانتا.

كما نتابع أيضاً الأسبوع 22 من الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة أولمبياكوس ضد أستون فيلا في إياب نصف نهائي دوري المؤتمرالأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال TOD أو عبر beIN Connect، وذلك على مستوى الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 "09-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الرياض - التعاون 18:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD حماد العنزي

عائد العصيمي الفيحاء - الفتح 18:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 1 SD محمد الخامسي

عبد العزيز الزيد الأخدود - النصر 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 1 SD علي سعيد الكعبي

فهد عريشي

الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتالانتا - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 عامر الخوذيري باير ليفركوزن - روما 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أولمبياكوس - أستون فيلا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 أحمد البلوشي

الدوري المصري - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الإسماعيلي - الداخلية 16:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد سيد عفيفي سموحة - زد إف سي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني

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