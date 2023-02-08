جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Cristiano Ronaldo - Nassr 2023Al Nassr Twitter
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها أكثر من مباراة ضمن الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها بالطبع مباراة النصر حين يحل ضيفاً على الوحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

كما سيكون عشاق الشباب على موعد في مباراتهم أمام الباطن، في حين يلتقي التعاون والفتح في نفس الجولة، ولعشاق الدوري المصري الممتاز ستكون هناك مباراة واحدة ضمن إفتتاحية الجولة الـ18 من البطولة، حيث يلتقي الاتحاد السكندري بفريق أسوان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 "9-2-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الشباب15:00 مصر، 16:00 السعوديةSSC
التعاون - الفتح17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC
الوحدة - النصر19:30 مصر، 20:30 السعوديةSSC

الدوري المصري – الجولة 18

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد السكندري - أسوان14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
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