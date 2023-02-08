جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها أكثر من مباراة ضمن الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها بالطبع مباراة النصر حين يحل ضيفاً على الوحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
كما سيكون عشاق الشباب على موعد في مباراتهم أمام الباطن، في حين يلتقي التعاون والفتح في نفس الجولة، ولعشاق الدوري المصري الممتاز ستكون هناك مباراة واحدة ضمن إفتتاحية الجولة الـ18 من البطولة، حيث يلتقي الاتحاد السكندري بفريق أسوان.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 "9-2-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الباطن - الشباب
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|SSC
|التعاون - الفتح
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|SSC
|الوحدة - النصر
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|SSC
الدوري المصري – الجولة 18
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الاتحاد السكندري - أسوان
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport 1