جدول مباريات اليوم الخميس 8 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على بطولة واحدة فقط، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات والبطولات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.

ونتابع معاً مباريات اليوم الخميس 8 يونيو 2023، حيث نشاهد مباراتين فقط ضمن الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، حيث ستكون المباراة الأولى بين الإسماعيلي وطلائع الجيش، بينما يلتقي المقاولون العرب في مواجهة أسوان في المباراة الثانية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 8 يونيو 2023 "08-06-2023"

الدوري المصري - الجولة 31