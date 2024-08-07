تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
MP_eygpt vs morocco(C)Getty Images
جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الألعاب الأولمبية الصيفيةالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةمصر الأولمبي v المغرب الأولمبيمصر الأولمبيالمغرب الأولمبيسموحة v الأهليالأهليالزمالكسموحةزد v الزمالككأس مصرزدبيراميدز v أبو قير للأسمدةبيراميدزأبو قير للأسمدة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 حيث نتابع اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير في الوطن العربي.

كما نتابع لقاء الأهلي وسموحة المؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، بينما يلتقي الزمالك وزد في الجولة 23 المؤجلة، بالاضافة إلى مواجهة بيراميدز وأبو قير في دور الـ16 من كأس مصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024؟

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 "05-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - مباراة تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مصر - المغرب18:00 مصر والسعودية، 16:00 المغربbeIN SPORTS HD 1
الكأس 1		حسن العيدروس
خالد الحدي

الدوري المصري - مؤجلات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
زد - الزمالك21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني
سموحة - الأهلي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

كأس مصر - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيراميدز - أبو قير للأسمدة18:00 مصر والسعودية-

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان