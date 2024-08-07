تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 حيث نتابع اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير في الوطن العربي.

كما نتابع لقاء الأهلي وسموحة المؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، بينما يلتقي الزمالك وزد في الجولة 23 المؤجلة، بالاضافة إلى مواجهة بيراميدز وأبو قير في دور الـ16 من كأس مصر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 "05-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مصر - المغرب 18:00 مصر والسعودية، 16:00 المغرب beIN SPORTS HD 1

الكأس 1 حسن العيدروس

خالد الحدي

الدوري المصري - مؤجلات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق زد - الزمالك 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد الكواليني سموحة - الأهلي 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 أيمن الكاشف

كأس مصر - دور الـ16