جدول مباريات اليوم الخميس 7 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الخميس 7 يوليو 2022 على موعد مع خميس مباريات في ثلاث بطولات ببلدين عربيين، هما مصر والمغرب.

وتقام الخميس مباراة واحدة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2021-22، تجمع بين المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني.

وفي مصر أيضًا، تقام الخميس مباراتين في بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين، الأولى هي مباراة تحديد المركز الثالث بين إنبي والإسماعيلي، والثانية هي المباراة النهائية للنسخة الأولى من البطولة والتي تجمع بين غزل المحلة وفيوتشر.

وبالانتقال إلى المغرب، تقام الخميس مباراتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرش المغربي 2021، من بينهما مباراة ديربي الدار البيضاء، بين الرجاء والوداد.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 يوليو 2022 "07-07-2022"

كأس الرابطة المصرية

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - إنبي 18:00 مصر، 19:00 السعودية OnTime Sports غزل المحلة - فيوتشر 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports

كأس مصر

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - إيسترن كومباني 18:00 مصر، 19:00 السعودية OnTime Sports

كأس العرش المغربي

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - الرجاء 18:00 المغرب، 19:00 مصر Arryadia جمعية المنصورية - نهضة بركان 21:00 المغرب، 22:00 مصر Arryadia

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