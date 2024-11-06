جدول مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 حيث تبدأ مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي أبرزها لقاء الاتحاد والعروبة، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الإيطالي والمصري بالاضافة إلى مباريات الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 "07-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة العاشرة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق القادسية - الفيحاء 17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد الخلود - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC Extra 2 HD عيسى الحربين SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي العروبة - الاتحاد 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD حماد العنزي سليمان الشريف SSC 1 SD علي الربيع

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق غزل المحلة - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 1 محمود أبو الركب الاتحاد - حرس الحدود 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد الغياتي زد - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جلطة سراي - توتنهام 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي فرانكفورت - سلافيا براج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي أولمبياكوس - رينجرز 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد سان جيلواز - روما 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 4 عبد الله الغامدي نيس - تفينتي أنشخيده 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 5 باسم الزير لودوجوريتس - أتلتيك بيلباو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 6 أحمد عبده مانشستر يونايتد - باوك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي لاتسيو - بورتو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي إي زد آلكمار - فنربخشة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 حسن العيدروس هوفنهايم - ليون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات فيكتوريا بيلزن - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 مصطفى العلوان دينامو كييف - فرينكفاروزي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 سمير اليعقوبي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق سيدني - هيروشيما 11:00 السعودية، 12:00 الإمارات beIN AFC عامر الخوذيري جونبك - سيلانغور 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 1 باسم الزير سيبو - موانجثونج 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 2 محمد المبروكي سيلورز - بيرسيب باندونج 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC جواد بدة جيجيانج - تاي بورت 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 4 أحمد البلوشي إيسترن - كايا 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 3 حسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الثالثة