تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 حيث نتابع افتتاحية الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي يحل فيها الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على ضمك، بينما يلتقي الشباب بالاتفاق.

بالإضافة إلى متابعتنا للدوري الإنجليزي والتي تبدأ بمواجهة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، وتنتهي بلقاء توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد، وفي الدوري الفرنسي سيقتصر اليوم على لقاء ستاد بريست وستراسبورج.

وكان من المخطط اقامة بعض من مباريات الدوري المصري وعلى وجه الخصوص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ولكن تم تأجيلها، ولعشاق السامبا فهناك مباراة هامة في الدوري البرازيلي تجمع ما بين ساو باولو وفلامينجو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 "07-12-2023"

دوري روشن - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الحزم - الفتح 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد محمد الخامسي ضمك - الاتحاد 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد مشاري القرني الشباب - الاتفاق 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد عبد الله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيفرتون - نيوكاسل يونايتد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2 جواد بدة توتنهام - وست هام 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ستاد بريست - ستراسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 4 مضر اليوسف

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الدوري البرازيلي - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ساو باولو - فلامينجو 02:30 مصر، 03:30 السعودية SSC Sport 1 HD فهد عريشي

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