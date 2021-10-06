تصفيات آسيا لكأس العالم

جدول مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
مصعب صلاح
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Getty Images
تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عادت المباريات الدولية من جديد بعد ثاني توقف دولي منذ انطلاق الموسم الجاري بمباريات مثيرة وهامة.

بطولة دوري أمم أوروبا تعود في الجولات الأخيرة في نصف النهائي بقمة بين بلجيكا وفرنسا والفائز سيواجه إسبانيا في النهائي.

كما تُقام تصفيات إفريقيا وآسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 وتنطلق مباريات الجولة الثالثة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر "7-10-2021":

دوري أمم أوروبا - نصف النهائي
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
بلجيكا - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
الكونغو - مدغشقر 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube
تونس - موريتانيا 20:00 المغرب، 21:00 مصر FIFATV Youtube
تصفيات كأس العالم - آسيا
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
العراق - لبنان 17:30 العراق ولبنان، 16:30 مصر FIFATV Youtube
الإمارات - إيران 18:45 الإمارات، 16:45 مصر FIFATV Youtube
السعودية - اليابان 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

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