جدول مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، ولقاء الجزائر ضد غينيا.

كما نتابع أيضاً تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، والتي نتابع فيها مواجهة عربية خالصة بين منتخب فلسطين ومنتخب لبنان، بينما يواجه المنتخب السعودي باكستان، والإمارات في مواجهة نيبال.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا وآسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 "06-06-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أندونيسيا - العراق 12:00 السعودية، 13:00 الإمارات العراقية الرياضية رعد ناهي الهند - الكويت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات الكأس 2

الكويت الرياضية أحمد المعمري

إبراهيم الهشال باكستان - السعودية 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات الكأس 2

SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD سمير المعيرفي

عيسى الحربين فلسطين - لبنان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الكأس 4 منتصر الأزهري أفغانستان - قطر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الكأس 1

الكويت الرياضية خالد الحدي

حسين غريب نيبال - الإمارات 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الكأس 5

أبو ظبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية عبد الرحمن العبد الله

محمد الشامسي

عبد الحميد الجسمي الأردن - طاجيكستان 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات العراقية الرياضية علي عنب البحرين - اليمن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات الكأس 3 عبد الرحمن العبد الله

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موريتانيا - السودان 19:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD أحمد النفيسة ليبيا - موريشيوس 19:00 مصر والسعودية SSC SPORT 3 HD خالد المديفر مصر - بوركينا فاسو 22:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD مدحت شلبي السنغال - جمهورية الكونغو 22:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي مالي - غانا 22:00 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD حاتم بطيشة الجزائر - غينيا 22:00 مصر والسعودية SSC SPORT 5 HD فارس عوض

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