تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Saudi Arabia Kyrgyzstan Asia Cup 2023Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification AFCWorld Cup Qualification CAFالقنوات الناقلةفلسطينباكستان v السعوديةباكستانالسعوديةنيبال v الإمارات العربية المتحدةنيبالالإمارات العربية المتحدةأفغانستان v قطرأفغانستانقطرفلسطين v لبنانلبنانمصر v بوركينا فاسومصربوركينا فاسوالجزائر v غينياالجزائرغينيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، ولقاء الجزائر ضد غينيا.

كما نتابع أيضاً تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، والتي نتابع فيها مواجهة عربية خالصة بين منتخب فلسطين ومنتخب لبنان، بينما يواجه المنتخب السعودي باكستان، والإمارات في مواجهة نيبال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا وآسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 "06-06-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أندونيسيا - العراق12:00 السعودية، 13:00 الإماراتالعراقية الرياضيةرعد ناهي
الهند - الكويت16:30 السعودية، 17:30 الإماراتالكأس 2
الكويت الرياضية		أحمد المعمري
إبراهيم الهشال
باكستان - السعودية18:30 السعودية، 19:30 الإماراتالكأس 2
SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		سمير المعيرفي
عيسى الحربين
فلسطين - لبنان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتالكأس 4منتصر الأزهري
أفغانستان - قطر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتالكأس 1
الكويت الرياضية		خالد الحدي
حسين غريب
نيبال - الإمارات19:00 السعودية، 20:00 الإماراتالكأس 5
أبو ظبي الرياضية 1
الشارقة الرياضية		عبد الرحمن العبد الله
محمد الشامسي
عبد الحميد الجسمي
الأردن - طاجيكستان20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالعراقية الرياضيةعلي عنب
البحرين - اليمن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالكأس 3عبد الرحمن العبد الله

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موريتانيا - السودان19:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDأحمد النفيسة
ليبيا - موريشيوس19:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 3 HDخالد المديفر
مصر - بوركينا فاسو22:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDمدحت شلبي
السنغال - جمهورية الكونغو22:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
مالي - غانا22:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDحاتم بطيشة
الجزائر - غينيا22:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 5 HDفارس عوض

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جبل طارق - ويلز19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2أحمد عبده
هولندا - كندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1محمد بركات

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان