تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Zamalek-SC-V.-Pyramids-FC-Final-Match-of-Egypt-CupAFP
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 وهي دوري المؤتمر والدوري الأوروبي، كما تقام مباريات جولة جديدة من دوري روشن السعودي.

كما تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 ومباريات جديدة في كأس العالم تحت 17 عامًا، إضافة إلى مباراتي كأس السوبر المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكأس العالم تحت 17 عامًا ودوري أبطال آسيا 2 على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 "06-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة الملعب
الحزم - الخليج17:55 السعودية، 18:55 الإماراتثمانيةسعد يحيى
القادسية - الخلود20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
الرياض - ضمك20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةخالد المديفر

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
دينامو زغرب - سيلتا فيجو 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 3منتصر الأزهري
 
ريد بول سالزبورج - جو أهيد إيجلز 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 7أحمد عبده
النجم الأحمر - ليل 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 4-
بازل - ستيوا بوخارست 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 9جواد بدة
ميتييلاند - سيلتيك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 5مصطفى العلوان
شتورم جراتس - نوتنجهام فورست 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 1محمد المبروكي
نيس - فرايبورج 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 2أحمد فؤاد
مالمو - باناثينايكوس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 6محمد فوزي
أوتريخت - بورتو 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 8سمير اليعقوبي
رينجرز - روما 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 2خليل البلوشي
ريال بيتيس - ليون 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 3عامر الخوذيري
سبورتنج براجا - جينك 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 3محمد السعدي
باوك - يونج بويز 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 8-
فيكتوريا بلزن - فنربخشه 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 6نوفل باشي
فرينكفاروش - لودوجريتس 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 7-
بولونيا - بران 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 5-
شتوتجارت - فينورد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 4عبدالله الغامدي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شاختار - بريدابليك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتTOD-
 
سبارتا براج - راكوف تشيستوخوفا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتTOD-
ماينز - فيورنتينا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 4-
سيليي - ليجيا وارسو 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 2-
بالوسيور  - براتيسلافا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتTOD-
أيك أثينا - شامروك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتBein Sport 2 EN-
سامسون سبور - هامرون سبارتانز 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتTOD-
أيك لارناكا - أبردين 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتTOD-
نوح - سيجما أولوموتس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتTOD-
رابيد فيينا - كرايوفا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتTOD-
دينامو كييف - زرينيسكي موستار 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتTOD-
كريستال بالاس - ألكمار 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 1أحمد البلوشي
رايو فاييكانو - ليج بوزنان 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 1حسن العيدروس
لينكولن ريد - رييكا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتTOD-
شكينديا - بياليستوك 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتTOD-
هاكن - ستراسبرج 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 9باسم الزير
لوزان - أومونيا نيقوسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتTOD-
شيلبون - دريتا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 2محمد بركات

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ماكارثر - كونج آن هانوي 10:45 السعودية، 11:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 5أحمد عبده
 
بوهانج ستيلرز - تامبينس 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 5محمد المبروكي
ليون سيتي - بانكوك 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 4نوفل باشي
 
باثوم يونايتد - كايا 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 5عبدالله الغامدي
 
سيلانجور - بيرسيب باندونج15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 4أحمد البلوشي
 
 بكين - تاي بو15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 3-
 

كأس السوبر المصري - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - سيراميكا كليوباترا17:00 مصر، 19:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1فارس عوض
أون سبورت 2أيمن الكاشف
الزمالك - بيراميدز19:30 مصر، 21:30 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
أون سبورت 1عصام عبده

كأس العالم تحت 17 عامًا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوليفيا - إيطاليا 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN Xtra 2-
البرتغال - المغرب 15:30 السعودية، 13:30 المغربbeIN Xtra 1جواد بدة
المغربية الرياضية-
اليابان - كاليدونيا الجديدة 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Xtra 2أحمد فؤاد
الأرجنتين - تونس 16:00 السعودية، 14:00 تونسbeIN Sports HDعصام الشوالي
فيجي - بلجيكا 17:45 السعودية، 18:45 الإماراتbeIN Xtra 2باسم الزير
الإمارات - كرواتيا 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Xtra 1عامر الخوذيري
قطر - جنوب أفريقيا 18:45 السعودية وقطر، 19:45 الإماراتbeIN Sports HDحسن العيدروس
السنغال - كوستاريكا18:45 السعودية، 19:45 الإماراتbeIN Xtra 2محمد بركات

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0