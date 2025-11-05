جدول مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 وهي دوري المؤتمر والدوري الأوروبي، كما تقام مباريات جولة جديدة من دوري روشن السعودي.

كما تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 ومباريات جديدة في كأس العالم تحت 17 عامًا، إضافة إلى مباراتي كأس السوبر المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكأس العالم تحت 17 عامًا ودوري أبطال آسيا 2 على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 "06-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحزم - الخليج 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية سعد يحيى القادسية - الخلود 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية جعفر الصليح الرياض - ضمك 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية خالد المديفر

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق دينامو زغرب - سيلتا فيجو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 3 منتصر الأزهري ريد بول سالزبورج - جو أهيد إيجلز 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 7 أحمد عبده النجم الأحمر - ليل 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 4 - بازل - ستيوا بوخارست 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 9 جواد بدة ميتييلاند - سيلتيك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 5 مصطفى العلوان شتورم جراتس - نوتنجهام فورست 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 1 محمد المبروكي نيس - فرايبورج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 2 أحمد فؤاد مالمو - باناثينايكوس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 6 محمد فوزي أوتريخت - بورتو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 8 سمير اليعقوبي رينجرز - روما 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 2 خليل البلوشي ريال بيتيس - ليون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 3 عامر الخوذيري سبورتنج براجا - جينك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 3 محمد السعدي باوك - يونج بويز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 - فيكتوريا بلزن - فنربخشه 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 6 نوفل باشي فرينكفاروش - لودوجريتس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 - بولونيا - بران 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 5 - شتوتجارت - فينورد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 4 عبدالله الغامدي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شاختار - بريدابليك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات TOD - سبارتا براج - راكوف تشيستوخوفا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات TOD - ماينز - فيورنتينا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 4 - سيليي - ليجيا وارسو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 2 - بالوسيور - براتيسلافا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات TOD - أيك أثينا - شامروك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات Bein Sport 2 EN - سامسون سبور - هامرون سبارتانز 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات TOD - أيك لارناكا - أبردين 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات TOD - نوح - سيجما أولوموتس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات TOD - رابيد فيينا - كرايوفا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات TOD - دينامو كييف - زرينيسكي موستار 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات TOD - كريستال بالاس - ألكمار 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي رايو فاييكانو - ليج بوزنان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 حسن العيدروس لينكولن ريد - رييكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات TOD - شكينديا - بياليستوك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات TOD - هاكن - ستراسبرج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 9 باسم الزير لوزان - أومونيا نيقوسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات TOD - شيلبون - دريتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 2 محمد بركات

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ماكارثر - كونج آن هانوي 10:45 السعودية، 11:45 الإمارات beIN SPORTS HD 5 أحمد عبده بوهانج ستيلرز - تامبينس 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 5 محمد المبروكي ليون سيتي - بانكوك 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 4 نوفل باشي باثوم يونايتد - كايا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS HD 5 عبدالله الغامدي سيلانجور - بيرسيب باندونج 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS HD 4 أحمد البلوشي بكين - تاي بو 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS HD 3 -

كأس السوبر المصري - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر، 19:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 فارس عوض أون سبورت 2 أيمن الكاشف الزمالك - بيراميدز 19:30 مصر، 21:30 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين أون سبورت 1 عصام عبده

كأس العالم تحت 17 عامًا - الجولة الثانية