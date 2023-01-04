جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلةأنتقل الأسطورة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتقل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي لتتجه الأنظار إلى الدوري السعودي، واليوم نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 والذي سنشاهد فيه مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من دوري روشن، حيث يلعب العالمي أمام الطائي، بينما يحل الهلال ضيفاً على الاتحاد.

كما سنشاهد اليوم قمة من قمم الدوري الإنجليزي الكثيرة، حيث تشيلسي ومانشستر سيتي وجهاً لوجه لنعرف هل سيستمر أبناء جوارديولا في الزحف خلف آرسنال المتصدر، أم سيكون للبلوز رأيًا آخر.

وفي الدوري المصري حيث الصراع على القمة بين القطبين، يحل الأهلي اليوم ضيفاً على إنبي بعدما انتصر في المباراة السابقة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما يستضيف الزمالك الجريح أثر الهزيمة الأخيرة أمام أسوان فريق الداخلية ضمن الجولة الثانية عشر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 "5-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12

المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الرائد 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP النصر - الطائي 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP الاتحاد - الهلال 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP الوحدة - الشباب 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - مانشستر سيتي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 Premium

الدوري المصري - الجولة الـ12

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2 الزمالك - الداخلية 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1