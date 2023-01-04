جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلةأنتقل الأسطورة

أحمد جمال
|
Shahid header NEW December 2022Shahid
دوري روشن السعوديالنصر vs الطائيالدوري الإنجليزي الممتازكريستيانو رونالدوتشيلسي vs مانشستر سيتيالنصرالطائيالإتحاد vs الهلالالإتحادالهلالإنبي vs الأهليالزمالك vs الداخليةالوحدة vs الشبابالأهليالوحدةالشبابضمك vs الرائدضمكالرائدتشيلسيمانشستر سيتيإنبيالدوري المصري الممتازالزمالكالداخلية

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتقل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي لتتجه الأنظار إلى الدوري السعودي، واليوم نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 والذي سنشاهد فيه مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من دوري روشن، حيث يلعب العالمي أمام الطائي، بينما يحل الهلال ضيفاً على الاتحاد.

كما سنشاهد اليوم قمة من قمم الدوري الإنجليزي الكثيرة، حيث تشيلسي ومانشستر سيتي وجهاً لوجه لنعرف هل سيستمر أبناء جوارديولا في الزحف خلف آرسنال المتصدر، أم سيكون للبلوز رأيًا آخر.

وفي الدوري المصري حيث الصراع على القمة بين القطبين، يحل الأهلي اليوم ضيفاً على إنبي بعدما انتصر في المباراة السابقة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما يستضيف الزمالك الجريح أثر الهزيمة الأخيرة أمام أسوان فريق الداخلية ضمن الجولة الثانية عشر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2023 "5-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ضمك - الرائد14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
النصر - الطائي17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
الاتحاد - الهلال19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP
الوحدة - الشباب19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشيلسي - مانشستر سيتي14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1 Premium

الدوري المصري - الجولة الـ12

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنبي - الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
الزمالك - الداخلية19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid