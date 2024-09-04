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UAE QATAR Asia cupGetty
ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالسعودية v إندونيسياالسعوديةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياإندونيسياقطر v الإمارات العربية المتحدةقطرالإمارات العربية المتحدةكوريا الجنوبية v فلسطينكوريا الجنوبيةفلسطينالعراق v عمانالعراقعمانالأردن v الكويتالأردنالكويتصربيا v إسبانياصربياإسبانياالبرتغال v كرواتياالبرتغالكرواتياتونس v مدغشقرتونسمدغشقرالجزائر v إيكواتوريال جوينياالجزائرإيكواتوريال جوينيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا، ولقاء القمة العربي بين قطر والإمارات، بالاضافة إلى مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية.

وفي دوري الأمم الأوروبية نتابع إسبانيا في مواجهة صربيا، والبرتغال ضد كرواتيا، كما سنكون على موعد مع مواجهات ساخنة في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقا 2025، أبرزها مباراة تونس ومدغشقر، الجزائر وغينيا الإستوائية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

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جدول مباريات اليوم الخميس 5 أغسطس 2024 "05-09-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إستراليا - البحرين13:10 السعودية، 14:10 الإماراتbeIN Sports
الكأس 5		علي محمد علي
سمير اليعقوبي
اليابان - الصين13:35 السعودية، 14:35 الإماراتbeIN Sports 5
الكأس 7		مضر اليوسف
مصطفى العلوان
كوريا الجنوبية - فلسطين14:00 السعودية، 15:00 الإماراتbeIN Sports 2
الكأس 6		باسم الزير
منتصر الأزهري
إيران - قرغيزستان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 5
الكأس 7		مضر اليوسف
هيكل الصغير
قطر - الإمارات19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 2
الكأس 5		خليل البلوشي
عامر الخوذيري
العراق - عمان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 1
الكأس 6		حسن العيدروس
خالد الحدي
الأردن - الكويت21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 4
الكأس 8		أحمد البلوشي
أحمد الطيب
السعودية - إندونيسيا21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 3
الكأس 6		علي سعيد الكعبي
سمير المعيرفي

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البرتغال - كرواتيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2نوفل باشي
صربيا - إسبانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
ايرلندا الشمالية - لوكسمبورج21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 9مصطفى العلوان

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تونس - مدغشقر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5عصام الشوالي
الجزائر - غينيا الإستوائية22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6حفيظ دراجي

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