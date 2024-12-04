جدول مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حيث تنطلق جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 "05-12-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ضمك - الفيحاء 18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC Extra 1 HD فهد عريشي SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي الوحدة - الأخدود 18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC Extra 2 HD سليمان الشريف SSC Extra 2 SD عائد العصيمي الشباب - الفتح 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORTS 1 HD حماد العنزي SSC SPORTS 1 SD عبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فولهام - برايتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS 2 أحمد عبده بورنموث - توتنهام 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

كأس ملك إسبانيا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كاسيرينو - أتلتيكو مدريد 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC SPORTS 2 HD عيسى الحربين كونكينسي - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC SPORTS 3 HD أحمد النفيسة أولوت - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC SPORTS 2 HD حاتم بطيشة

كأس إيطاليا - دور الـ 15