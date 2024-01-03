جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Las Palmas BarcelonaLas Palmas / Getty
الدوري الإسباني – الليجاSaudi Arabia v Lebanonكأس إيطاليا 1Saudi ArabiaLebanonLas Palmas v BarcelonaLas PalmasBarcelonaJuventus v SalernitanaSevilla v Athletic BilbaoSevillaAthletic Bilbaoكأس الاتحاد الانجليزيمباريات ودية 1Osasuna v AlmeriaOsasunaAlmeriaJuventusSalernitanaCrystal Palace v EvertonCrystal PalaceEverton

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 حيث نستكمل الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، والتي من أهمها لقاء برشلونة ولاس بالماس، يبنما يتقابل أوساسونا بفريق ألميريا.

كما سنتابع مواجهة إيفرتون ضد كريستال بالاس في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى لقاء يوفنتوس وساليرنيتانا في دور ثمن نهائي كأس إيطاليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي استعدادات المنتخب السعودي لكأس آسيا 2023، يخوض الأخضر لقاء ودي ضد المنتخب اللبناني في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 "04-01-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوساسونا - ألميريا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
إشبيلية - أتلتيك بيلباو20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
لاس بالماس - برشلونة22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
يوفنتوس - ساليرنيتانا22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App		غازي العمري

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ64

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - إيفرتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2باسم الزير

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السعودية - لبنان15:30 مصر، 16:30 السعوديةالسعودية الرياضية

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