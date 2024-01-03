جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 حيث نستكمل الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، والتي من أهمها لقاء برشلونة ولاس بالماس، يبنما يتقابل أوساسونا بفريق ألميريا.

كما سنتابع مواجهة إيفرتون ضد كريستال بالاس في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى لقاء يوفنتوس وساليرنيتانا في دور ثمن نهائي كأس إيطاليا.

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وفي استعدادات المنتخب السعودي لكأس آسيا 2023، يخوض الأخضر لقاء ودي ضد المنتخب اللبناني في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 "04-01-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أوساسونا - ألميريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 باسم الزير إشبيلية - أتلتيك بيلباو 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي لاس بالماس - برشلونة 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق يوفنتوس - ساليرنيتانا 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App غازي العمري

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ64

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كريستال بالاس - إيفرتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 باسم الزير

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