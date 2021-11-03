جدول مباريات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر الإثارة في مباريات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، والذي يشهد إقامة العديد من المباريات، بداية من الدوري السعودي، والدوري المصري، وفي أوروبا تقام مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

تقام اليوم مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وسنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية، أبرزها مواجهة بين ريال بيتيس وباير ليفركوزن، ولاتسيو ضد مارسيليا، وجلطة سراي ضد لوكوموتيف موسكو.

كما يحل نادي آينتراخت فرانكفورت ضيفًا على فريق أولمبياكوس، إلى جانب مباراة رابيد فيينا الذي يحل ضيفًا على دينامو زغرب.

كما تقام الخميس أيضًا مباريات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي، وسيلتقي فيها نادي توتنهام مع نادي فيتيسه أرنهيم، ونادي روما مع نادي بودو جليمت.

أما على مستوى البطولات العربية، تقام اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي، ويستضيف فيها الهلال فريق ضمك، كما يحل الفتح ضيفًا على الاتحاد.

كما تنطلق أيضًا الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، وتشهد مواجهة بين البنك الأهلي والإسماعيلي، ومباراة بين بيراميدز والاتحاد السكندري.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 نوفمبر "4-11-2021":

الدوري الأوروبي - دور المجموعات الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - سبارتا براج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 بروندبي - جلاسكو رينجرز 19:45 مصر، 20:45 السعودية -- ريال سوسييداد - شتورم جراتس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium موناكو - أيندهوفن 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ليجا وارسو - نابولي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولمبياكوس - آينتراخت فرانكفورت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 English جلطة سراي - لوكوموتيف موسكو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium جينك - وست هام 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 English ليستر سيتي - سبارتاك موسكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 رويال أنتويرب - فنربخشة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium سبورتينج براجا - لودوجوريتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- النجم الأحمر - ميتييلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- مارسيليا - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 باير ليفركوزن - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 English دينامو زغرب - رابيد فيينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 فرينكفاروزي - سيلتك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة كيرات الماتي - كاراباج 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 2 فلورا تالين - أنورثوسيس 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 لاسك لينز - ألاشكيرت 19:45 مصر، 20:45 السعودية -- ألكمار - كلوج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 ريندرز - يابلونيك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 7 أومونيا نيقوسيا - بازل 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 لينكولن - سلوفان براتيسلافا 19:45 مصر، 20:45 السعودية -- جينت - بارتيزان بلجراد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 زوريا - سسكا صوفيا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 يونيون برلين - فينورد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 باوك - كوبنهاجن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 روما - بودو / جليمت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium رين - مورا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 توتنهام - فيتيسه أرنهيم 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 English

الدوري السعودي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - ضمك 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC الفيصلي - أبها 17:55 السعودية، 16:55 مصر SSC الاتفاق - التعاون 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC الاتحاد - الفتح 19:45 السعودية، 18:45 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - الإسماعيلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports مصر المقاصة - سيراميكا كليوباترا 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports 2 الجونة - فاركو 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports 2 المقاولون العرب - طلائع الجيش 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - الاتحاد السكندري 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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