تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

تعود كرة القدم من جديد إلى الدوران، وهذه المرة من خلال الدوريات الأوروبية الكبرى التي يلفظ موسمها الكروي أنفاسه الأخيرة.

في الدوري الإسباني تقام مباريات قوية، بينما في الدوري الإنجليزي تبرز مباراة بالغة القوة بين برايتون المتطور بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، وكتيبة مانشستر يونايتد بقيادة إريك تين هاج.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 4 مايو 2023 "04-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 28 "مؤجلة"

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - مانشستر يونايتد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 517094 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 31% كريم بنزيما

36% إرلينج هالاند

4% هاري كين

10% روبرت ليفاندوفسكي

12% كيليان مبابي

8% فيكتور أوسيمين 517094 الأصوات

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - إسبانيول 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - نابولي 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1

الدوري المغربي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب التطواني - أولمبيك آسفي 21:15 مصر والسعودية، 18:15 المغرب الرياضية المغربية الدفاع الحسني الجديدي - حسنية أغادير 23:30 مصر والسعودية، 20:30 المغرب الرياضية المغربية

الدوري المصري - الجولة 27