جدول مباريات اليوم الخميس 4 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 4 مارس 2021 في الدوريات الأوروبية والعربية وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر منافسات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، في مرحلة جديدة يقترب فيها الدوري الأكثر شعبية حول العالم من تحديد مصير كل فريق، وتستكمل اليوم الجولة التاسعة وعشرون بثلاثة مباريات، وبالطبع اللقاء الأبرز سيجمع بين ليفربول وتشيلسي على آنفيلد، كما يواجه توتنهام نادي فولهام.

وفي الدوري الإيطالي، يلعب صاحب الصدارة إنتر ضد بارما في الجولة الـ25.

وذهابًا إلى إسبانيا، حيث يخوض أتلتيك بيلباو مباراة ضد ليفانتي في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وعلى الجانب العربي وفي الدوري السعودي، يستضيف التعاون نادي الباطن في الجولة الـ22.

بينما في الدوري المصري الممتاز، يلتقي غزل المحلة بالبنك الأهلي، وبعد مباراة قوية في الجولة الماضية أمام المارد الأحمر، يواجه طلائع الجيش نادي إنبي الذي يحقق نتائج جيدة وأداء قوي تحت قيادة حلمي طولان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 مارس "4-3-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة وست بروميتش - إيفرتون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Premium 3 فولهام - توتنهام 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Premium 2 ليفربول - تشيلسي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - إنتر ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي (الإياب) المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

الدوري السعودي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الباطن 18:45 السعودية ، 17:45 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - البنك الأهلي 15:00 مصر ، 16:00 السعودية On Time Sports HD طلائع الجيش - إنبي 17:00 مصر ، 18:00 السعودية On Time Sports HD



